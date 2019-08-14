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"Копенгаген" и "Црвена Звезда" пробили 22 пенальти, чтобы выявить победителя в матче Лиги Чемпионов

Точнее оказались сербы.

"Копенгаген" и "Црвена Звезда" пробили 22 пенальти, чтобы выявить победителя в матче Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/UEFA

В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов в Копенгагене одноименный клуб принимал "Црвену Звезду".

Поединок завершился с аналогичным счетом недельной давности – 1:1.

Все решалось в послематчевой серии 11-метровых.

В итоге командам пришлось пробить по 11 пенальти. 

Крепче нервы оказались у футболистов сербской команды, которые "лишь" 4 раза не реализовали свои удары.

Но датская команда взяла на себя "повышенные обязательства" и 5 раз не забила.

Окончательную точку поставил 20-летний игрок "Копенгагена" Йонас Олдер Винд, не забивший 22-й по счету пенальти.

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