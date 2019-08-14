В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов в Копенгагене одноименный клуб принимал "Црвену Звезду".
Поединок завершился с аналогичным счетом недельной давности – 1:1.
Все решалось в послематчевой серии 11-метровых.
В итоге командам пришлось пробить по 11 пенальти.
Крепче нервы оказались у футболистов сербской команды, которые "лишь" 4 раза не реализовали свои удары.
Но датская команда взяла на себя "повышенные обязательства" и 5 раз не забила.
Окончательную точку поставил 20-летний игрок "Копенгагена" Йонас Олдер Винд, не забивший 22-й по счету пенальти.