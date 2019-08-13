Игроку "Манчестер Сити" предложили спонсорский контракт на сумму 100 млн фунтов, - СМИ

Рахим Стерлинг и так является самым высокооплачиваемым английским футболистом.

Атакующий хавбек "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг может подписать спонсорский контракт на сумму 100 млн фунтов с производителем бутс, информирует The Telegraph.

В настоящее время у 24-летнего игрока завершается контракт с Nike и американская транснациональная компания хочет использовать Рахима для продвижения своего дочернего бренда Air Jordan, который вышел на футбольный рынок, став, в частности, спонсором чемпионов Франции - клуба "Пари Сен-Жермен".

Также со Стерлингом хотят сотрудничать Gillette и H&M.

Отметим, что Стерлинг является самым высокооплачиваемым английским футболистом с зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю.

Добавим, что в стартовом туре Английской Премьер-Лиги Стерлинг отметился хет-триком в игре с "Вест Хэм Юнайтед" (5:0).