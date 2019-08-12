В первом сете, при счете 3:1 в пользу хозяйки корта Серена приняла решение оказаться от участия в финале из-за травмы. Официальная причина снятия с матча: травма верхней части спины.
Младшая из сестер Уильямс не смогла сдержать слезы.
Бьянка попыталась утешить соперницу и, по всей видимости, это ей удалось.
Отметим, что для 19-летней канадки это уже второй триумф на больших турнирах в 2019 году. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе.
Также добавим, что благодаря своей победе на Canadian Open Бьянка обойдет Элину Свитолину в Чемпионской гонке - украинка опустится на десятое место в списке кандидаток на участие в Итоговом турнире (нужно попасть в Топ-8).
What a moment between Bianca Andreescu and Serena Williams as their match comes to an unexpected finish. 😕 👏— theScore (@theScore) 11 августа 2019 г.
(🎥: @Sportsnet) pic.twitter.com/VoCtKgZT3g