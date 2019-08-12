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Серена Уильямс разрыдалась прямо на корте в финале Rogers Cup

Американка не сумела продолжить матч из-за травмы.

Серена Уильямс
Фото: Twitter
Серена Уильямс
В 118-м финале хардового турнира серии WTA Premier, который проходил в Торонто, встретились экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс (№10 WTA) и Бьянка Андрееску (№27 WTA) из Канады.

В первом сете, при счете 3:1 в пользу хозяйки корта Серена приняла решение оказаться от участия в финале из-за травмы. Официальная причина снятия с матча: травма верхней части спины.

Младшая из сестер Уильямс не смогла сдержать слезы. 

Бьянка попыталась утешить соперницу и, по всей видимости, это ей удалось.

Отметим, что для 19-летней канадки это уже второй триумф на больших турнирах в 2019 году. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе.

Также добавим, что благодаря своей победе на Canadian Open Бьянка обойдет Элину Свитолину в Чемпионской гонке - украинка опустится на десятое место в списке кандидаток на участие в Итоговом турнире (нужно попасть в Топ-8).

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