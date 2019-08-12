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Левченко выиграла "золото" в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы

Украинская высотница показала результат 1,97 метров.

Юлия Левченко
Фото: fakty.ua
Юлия Левченко
Высотница Юлия Левченко завоевала золотую медаль на командном чемпионате Европы, который накануне завершился в польском Быдгоще.

В финале украинка 4 сантиметра не дотянула до своего личного рекорда, показав результат 1,97 метров.

"Золото" уроженки Бахмута принесло в общий зачет украинской сборной 12 очков.

Также бронзовую медаль в последний день соревнования завоевала метательница молота Ирина Климец. Кроме того, по ходу соревнований серебряные медали завоевали Марина Килипко в прыжках с шестом (4.56) и Анна Рыжикова в беге на 400 метров с барьерами (55.61), бронзовую награду получила мужская сборная Украины в эстафете 4x100 метров.

В общем командном зачете Украина заняла 7-е место (225 очков), что дало возможность сохранить прописку в европейской Суперлиге.

А выиграли соревнования – хозяева. Польская дружина завоевала 345 очков.

Второе общекомандное место заняла сборная Германии (317,5 очка), которая лишь на 1 очко опередила команду Франции.

В общей сложности на ЧЕ были представлены спортсмены 12 стран.

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