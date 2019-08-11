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Федерация Англии может запретить Руни играть за "Дерби" под 32-м номером по необычному предлогу

Уэйн Руни взял себе 32-й номер в своей новой команде.

Федерация Англии может запретить Руни играть за "Дерби" под 32-м номером по необычному предлогу
Уэйн Руни
Фото: dcfc.co.uk

Футбольная ассоциация Англии (FA) может запретить нападающему Уэйну Руни выступать за "Дерби" под 32-м номером, сообщает fapl.ru.

На текущей неделе клуб "Дерби Каунти" объявил о подписании контракта с экс-капитаном "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Исполнив свои обязательства перед "Ди Си Юнайтед", в январе Уэйн присоединится к "баранам" и станет играющим тренером.

О переходе 33-летнего Руни "Дерби" объявил одновременно с новостью о рекордной сделке с титульным спонсором 32Red.

Несмотря на то, что в команде Филлипа Коку были свободны номера 7, 12,13, 15 и 18, под которым Руни выступал за "Эвертон", Уэйн взял именно 32-й.

В этом выборе легенды "красных дьяволов" FA заподозрила, что к выбору Уэйном игрового номера причастна 32Red, букмекерская контора, пытаясь таким образом прорекламировать себя.

При этом правила FA гласят, что ни один отдельный рекламный элемент на футболке не может превышать площадь в 100 квадратных сантиметров. Если число 32 на спине Руни будет признано рекламой, Уэйну придется сменить номер.

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