Накануне в рамках 15-го тура чемпионата МЛС в Бостоне местный клуб "Нью-Инглэнд Революшн", занимающий предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, принимал лидера – "Ди Си Юнайтед", за который играет экс-звезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни.

На 56-й минуте, при счете 0:0, случился неприятный эпизод с участием Уэйна и голкипера "Революшн" Мэттом Тёрнером.

Руни выходил практически один на один с вратарем, но Тёрнер в прыжке коленом въехал Уэйну в голову, отправив того в нокаут.

За этот эпизод голкипер был удален с поля.

Стоит добавить, что, играя в меньшинстве, хозяева спустя 5 минут после удаления своего голкипера открыли счет в матче 1:0.

Однако, Руни на 90-й минуте ударом с 11-метровой отметки удалось счет сравнять 1:1.