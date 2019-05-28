МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
ГлавнаяСпорт

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" засветился в скандальном видео с наркотиками

Евгений Кузнецов на прошедшем ЧМ-2019 завоевал "бронзу".

Евгений Кузнецов
Фото: EPA/UPG
Евгений Кузнецов
Накануне в твиттере появился видеоролик с участием форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгением Кузнецовым.На нем обладатель Кубка Стэнли-2018 и двукратный чемпион мира-2012 и 2014 запечатлен на фоне спящей девушки сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин, а также скрученной в трубочку купюрой.

Российский форвард действительно признал тот факт, что на видео запечатлен он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.

При этом Кузнецов пояснил, что видео относится к лету 2018 года и снято в Вегасе, когда "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли. По словам форварда, он зашел к знакомым в номер, но вскоре покинул его.

"К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - цитирует Кузнецова "Спорт Экспресс".

В свою очередь появившийся ролик прокомментировали и в НХЛ.

"Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово "расследование", потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чем обвинять", - приводит слова вице-комиссара Лиги Билла Дэйли издание, ссылаясь на Washington Post.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также