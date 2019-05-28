Фото: EPA/UPG Евгений Кузнецов

Накануне в твиттере появился видеоролик с участием форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгением Кузнецовым.На нем обладатель Кубка Стэнли -2018 и двукратный чемпион мира-2012 и 2014 запечатлен на фоне спящей девушки сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин, а также скрученной в трубочку купюрой.

Российский форвард действительно признал тот факт, что на видео запечатлен он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.

При этом Кузнецов пояснил, что видео относится к лету 2018 года и снято в Вегасе, когда "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли. По словам форварда, он зашел к знакомым в номер, но вскоре покинул его.

"К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - цитирует Кузнецова "Спорт Экспресс".

В свою очередь появившийся ролик прокомментировали и в НХЛ.

"Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово "расследование", потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чем обвинять", - приводит слова вице-комиссара Лиги Билла Дэйли издание, ссылаясь на Washington Post.