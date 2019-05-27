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Капитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ

Серхио Рамос хочет покинуть Мадрид.

Капитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ
Серхио Рамос и Флорентино Перес
Фото: AS.com

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в китайской Суперлиге, сообщает AS.

Для этого 33-летний защитник провел встречу с президентом "бланкос" Флорентино Пересом, отмечает издание. Со стороны Серхио в митинге принимали участие его адвокат и агент.

В ходе беседы Рамос обратился к Пересу с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.

Добавим, что контракт Рамоса с "Реалом" действует до лета 2021 года. 

В этом сезоне чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы-2008 и 2012 провел за "Реал" 42 поединка, в которых забил 11 мячей и сделал два ассиста.

Напомним, отношения Рамоса и Переса стали ухудшаться после вылета "королевского" клуба из Лиги Чемпионов от "Аякса". Тогда по горячим следам президент клуба прямо в раздевалке после матча устроил истинный разнос команде.

За футболистов вступился капитан.

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