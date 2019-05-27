Стали известны возможные соперники "Динамо" по квалификации Лиги Чемпионов

Для попадания в групповой этап Лиги Чемпионов в следующем сезоне киевскому "Динамо" необходимо пройти две стадии плей-офф.

Стали известны возможные соперники столичного клуба на этих стадиях.

Отметим, команда Александра Хацкевича начнет старт квалификации с третьего раунда.

Во втором раунде среди команд, которые не стали чемпионами, в качестве сеяных находятся "Базель", "Олимпиакос" и ПСВ, а среди несеяных - "Виктория" (Плзень), "Истанбул" и австрийский ЛАСК.

После прохождения второго раунда в следующем, третьем раунде (с которого и стартует "Динамо") команды займут свои места как среди сеяных, та и несеяных.

При этом в корзине сеяных, кроме киевлян, будут находиться также "Порту" и "Лион", а среди несеяных - "Брюгге" и "Краснодар".

"Динамо" точно не сыграет с португальцами, французами, победителем пары с участием "Базеля", а также россиянами, т.к. во время жеребьевки команды из Украины и России будут разведены и не смогут сыграть между собой.

Вместе с тем, если "Динамо" сумеет пробиться в плей-офф квалификации ЛЧ, то попадет в корзину сеяных.

Игры третьего раунда квалификации ЛЧ состоятся в августе. Первые матчи пройдут 6-7 августа, а ответные - 13 августа.