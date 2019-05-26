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Во втором круге "Ролан Гаррос" Козлова сыграет со Свитолиной

Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский матчи первого раунда проведут завтра.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Козлова сыграет со Свитолиной
Фото: http://global-news.com.ua

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд Ролан Гаррос. Украинка в двух сетах победила Бернарду Пера из США.

Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты, пишет Спортарена.

В первом сете украинка сделала два брейка и выиграла - 6:2. Во второй партии американке удалось навязать борьбу, но Козлова оказалась сильнее на тай-брейке.

Оппоненткой Козловой во втором круге соревнований стала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинка в первом круге победила американку Винус Уильямс.

Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. В первом сете Элина сделала на два брейка больше чем Винус и победила 6:3. Во второй партии Свитолина проигрывала 3:1, но сумела переломить ход встречи и выиграть 6:3.

Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский матчи первого раунда проведут завтра.

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