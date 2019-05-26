В Севилье на домашней арене "Бетиса" "Бенито Вильямарин" состоялся финал Кубка Испании, в котором бессменный победитель четырех последних розыгрышей "Барселона" встречалась с "Валенсией".

Довольно сенсационно победу одержали валенсийцы 2:1.

По-видимому, после проигрыша "Ливерпулю" в полуфинале Лиги Чемпионов (3:0, 0;) дух "Энфилда" по-прежнему витает в головах футболистов "Барселоны", которые, за исключением Лионеля Месси, не продемонстрировали присущей им яркой игры.

В свою очередь, подопечные Марселино Гарсия Тораля, прогнозируемо действуя вторым номером, создали больше голевых моментов, чем каталонцы.

На 21-й и 32-й минутах две контратаки Los Murciеlagos закончились взятием ворот Яспера Силлессена 2:0.

Лишь во втором тайме с выходом на поле Малкома капитан "Барсы" получил подкрепление и у ворот "Валенсии" стала возникать острота.

На 73-й минуте Месси забил ответный гол 2:1.

И хотя играть оставалось еще достаточно, большего добиться "Барселона" не смогла. Скорее наоборот, соперник мог несколько раз заранее "похоронить" интригу в этом матче.

В итоге "Валенсия" в год своего столетия завоевала свой первый трофей с 2008-го года.

В свою очередь, "Барселона" не смогла установить рекорд Кубков Испании и в пятый раз подряд выиграть финал.

Напомним, на заре XX века "Реал" был победителем Кубка Короля 4 года подряд.