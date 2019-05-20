Месси повторил рекордное достижение, в шестой раз завоевав Трофей Пичичи

В заключительном туре испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде сыграла результативную ничью (2:2) с "Эйбаром".

Дублем за каталонцев отметился капитан Лионель Месси, доведя количество забитых мячей в чемпионате Испании до 36.

Месси в шестой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром Примеры и повторил достижение легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры, сообщается на официальном сайте "Барсы".

Месси выигрывал трофей Пичичи в сезонах-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).

Таким образом, Лео вступил в избранный клуб лучших бомбардиров ведущих европейских лиг.

Напомним, в чемпионате Англии лучшим бомбардиром шесть раз становился Джимми Гривз, в Бундеслиге Герд Мюллер семь раз становился лучшим бомбардиром, в Серии А - Гуннар Нордаль (5). Самый любопытный случай – во французской Лиге 1, в которой три футболиста пять раз становились лучшими бомбардирами - Карлос Бьянки, Жан-Пьер Папен и Делио Оннис.

Добавим, что Месси довел свой показатель забитых голов в этом сезоне до 50. Лео забил 50 и более голов за сезон также в 6-й раз за карьеру. В сезоне-2010/11 он забил 53 мяча, в сезоне-2011/12 - 73, в сезоне-2012/13 - 60, в сезоне-2014/15 - 58, в сезоне-2016/17 - 54.