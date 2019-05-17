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Месси дистанцировался от акта требования свободы политзаключенным

Лионель Месси не поддержал зрителей на церемонии вручения наград Каталонии.

Месси дистанцировался от акта требования свободы политзаключенным
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Накануне капитану "Барселоны" Лионелю Месси была вручена одна из высших наград Каталонии - футболиста наградили Крестом Сан-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщается на официальном сайте "блаугранас".

Престижная награда присуждается генералитетом Каталонии физическим и юрлицам, внесшим большой вклад в развитие каталонской культуры.

На ежегодной церемонии вручения наград, которая по традиции проходит в здании Национального музея искусств Каталонии, произошла одна пикантная ситуация.

Месси не стал поддерживать активистов, которые стали выкрикивать лозунг "Свободу политзаключенным". Когда все в зале и на сцене начали аплодировать и кричать "Свободу политзаключенным" Лионель был единственным на сцене, кто безучастно на это реагировал - аргентинец молча стоял с опущенными руками.

Добавим, что Месси стал вторым в истории клуба, кто удостоился этой награды, первым был легендарный экс-игрок и тренер "Барселоны" Йохан Круифф.

"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и очень ценю значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", – написал Месси в Instagram, опубликовав фото с награждения.

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