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После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину

В судейской раздевалке произошел безобразный поступок.

В рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги киевский "Арсенал" принимал одесский "Черноморец". Матч двух аутсайдеров завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.

Одесситам удалось сравнять счет на 90+1 минуте после реализованного пенальти.

После поединка в раздевалку для арбитров зашел человек и дал пощечину главному судье матча Виктору Копиевскому, сообщает в своем Facebook спортивный журналист Константин Андриюк.

Фото: .facebook.com/Andriyak
По всей видимости, неизвестный является сотрудником столичного клуба.

Также сообщается, что рефери отметил данный инцидент в своем рапорте.

В комитете судей знают, кто это был и как он попал в раздевалку, однако "молчат", отметил журналист.

Добавим, что за 4 тура до финиша чемпионата столичный клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице (25 очков), а одесситы ее замыкают (22 очка).

Напомним, в матче Второй лиги ультрас винницкой "Нивы" жестоко избили судью прямо на поле.

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