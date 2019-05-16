На Открытом чемпионате Италии по теннису, который проходит на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italico, с призовым фондом 5,5 млн евро заканчиваются поединки стадии 1/16 финала.
В одном из таких матчей австралийский теннисист греческого происхождения Ник Кирьос в противостоянии с норвежцем Каспером Руудом отметился скандальным поступком.
В третьем решающем сете 24-летний австралиец, который ранее был рефери предупрежден, не согласился с вынесенным не в его пользу штрафным геймом (Кирьос был недоволен, что зрители на трибунах продолжают ходить во время его подачи и начал кричать на зрителей).
Теннисист сначала ударил ракеткой о корт. А когда через мгновение он понял, что душевное равновесие к нему не вернулось - вышвырнул на площадку стул, собрал сумку и удалился.
😱(🎥@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/ku2wRVc7Lq— doublefault28 (@doublefault28) 16 мая 2019 г.
Судья засчитал победу Рууду. На момент остановки счет по партиям был 6:3, 6:7 (5-7), 2:1 в пользу скандинава.