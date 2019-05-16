Пятов вышел на второе место по количеству побед в Кубке Украины

Чаще Пятова трофей выигрывал только его коллега по амплуа Александр Шовковский.

Накануне на "Славутич-Арене" в Запорожье состоялся финальный матч на Кубок Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Ингулец" (4:0) и в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка.

34-летний голкипер "горняков" и сборной Украины Андрей Пятов выиграл восьмой Кубок Украины в своей карьере, и по этому показателю он сравнялся с игроком "Динамо" Юрием Дмитрулиным.

Абсолютным рекордсменом по числу побед в Кубке Украины является экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который 10 раз выигрывал этот трофей.

По семь побед - у экс-игроков "Динамо" Валентина Белькевича и Сергея Реброва, а также экс-футболистов "Шахтера" - Дарио Срны и Вячеслава Шевчука. Кроме того, семь раз победителями в Кубке Украины становились нынешние партнеры Пятова - Сергей Кривцов и Тарас Степаненко.

Для наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки это третий Кубок Украины (причем подряд). По этому показателю он сравнялся с легендарным Валерием Лобановским и Виктором Прокопенко, который дважды выигрывал Кубок с "Черноморцем" и один раз с "Шахтером".

Больше только у Мирчи Луческу (шесть).