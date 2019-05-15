Тайгер Вудс заявил о желании принять участие на Олимпиаде-2020 в Токио

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс заявил о своем желании выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает The Guardian.

"Хочу ли я сыграть на Олимпиаде? Определенно да. Я никогда не выступал на Играх, и, уверен, другой возможности у меня больше не будет - мне уже 43 года.

Эта Олимпиада может стать первой в моей карьере, поэтому я был бы рад попасть в команду, стать ее частью. Сколько еще соревнований нужно провести чтобы попасть на Игры? Думаю, главное - проводить их хорошо. Так, как я делаю это в последнее время", - заявил Вудс.

Напомним, в апреле 43-летний Вудс впервые за 14 лет выиграл турнир категории "Мастерс" - US Masters.

US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

Всего Тайгер 5 раз выигрывал "Мастерсы": в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.

Добавим, что гольф впервые после 112-летнего перерыва был включен в программу Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Мужской разряд выиграл представитель Великобритании Джастин Роуз.