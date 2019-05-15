Английская Премьер-Лига определила лучшего тренера сезона

На кону будут стоять 3 чемпионских пояса.

Главный тренер чемпионов Англии – клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером завершившегося сезона Английской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте АПЛ.

Фото: АПЛ Хосеп Гвардиола

48-летний каталонец, как и возглавляемый им клуб, защитил звание лучшего тренера сезона.

Добавим, что помимо Гвардиолы, на эту награду были номинированы наставники финалистов нынешней Лиги Чемпионов - "Ливерпуля" Юргенн Клопп и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, а также главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

Отметим, что остальные номинации достались представителям "Ливерпуля": Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона в АПЛ, а Алиссон - лучшим вратарем.

Кроме того, футболисты "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также представитель "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделили звание лучшего бомбардира - все три африканца забили по 22 мяча.