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На Чемпионате мира по хоккею Канада обыграла Словакию, забросив победную шайбу за секунду до сирены

Хозяевам турнира не повезло.

На Чемпионате мира по хоккею Канада обыграла Словакию, забросив победную шайбу за секунду до сирены
Сборная Канады
Фото: EPA/UPG

На Чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Словакии, проходят матчи группового этапа.

В группе А в третьем туре хозяева встречались с родоначальниками хоккея – канадцами.

Драматичный поединок завершился победой сборной Канады 6:5.

По ходу матча словаки дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы (2:0 и 4:2), однако канадцам каждый раз удавалось счет сравнять.

В третьем периоде уже команда Словакии выступила в роли отыгрывающей 4:5 и успешно с этой ролью справлялась (5:5) вплоть до последней минуты поединка, когда роковую ошибку допустил защитник Эрик Черняк, отправившись на скамейку штрафников в самый неподходящий для того момент.

Всё закончилось, когда на табло высветились цифры игрового времени - 59:59. Решающий бросок на счету Марка Стоуна. Мощный кистевой бросок Стоуна из правого круга вбрасывания – шайба вонзилась в верхний угол ворот.

Отметим, в день матча игроку "Вегас Голден Найтс" исполнилось 27 лет.

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