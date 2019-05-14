На Чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Словакии, проходят матчи группового этапа.

В группе А в третьем туре хозяева встречались с родоначальниками хоккея – канадцами.

Драматичный поединок завершился победой сборной Канады 6:5.

По ходу матча словаки дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы (2:0 и 4:2), однако канадцам каждый раз удавалось счет сравнять.

В третьем периоде уже команда Словакии выступила в роли отыгрывающей 4:5 и успешно с этой ролью справлялась (5:5) вплоть до последней минуты поединка, когда роковую ошибку допустил защитник Эрик Черняк, отправившись на скамейку штрафников в самый неподходящий для того момент.

Всё закончилось, когда на табло высветились цифры игрового времени - 59:59. Решающий бросок на счету Марка Стоуна. Мощный кистевой бросок Стоуна из правого круга вбрасывания – шайба вонзилась в верхний угол ворот.