Фанаты "Грассхоппера" посчитали, что футболисты не достойны носить их.

Матч 33-го тура чемпионата Швейцарии, в котором "Люцерн" принимал "Грассхоппер", был остановлен во втором тайме из-за действий ультрас гостей.

Когда "кузнечики" пропустили 4-й "сухой" мяч, это переполнило чашу терпения их болельщиков. Они собрались около ограждений, отделяющих поле от трибун, и начали грозиться выбежать на газон.

Игроки и представители клуба пытались успокоить бунтовщиков.

В свою очередь, фаны начали требовать от футболистов снять футболки, так как посчитали, что они недостойны носить их.

Ряд футболистов согласились это сделать. Другие, попытались вступить в пререкания с болельщиками.

Возникла небольшая потасовка.

GC steigt ab und einige Chaoten erzwingen erneut einen Spielabbruch. pic.twitter.com/0tgMeGaDQ0 — Teleclub (@TeleclubAG) 12 мая 2019 г.

Судья вынужден был прервать поединок, а затем и вовсе досрочно завершил его. Теперь вердикт вынесет дисциплинарная комиссия.

Отметим, что "Грассхоппер" является 27-кратным чемпионом Швейцарии и по этому показателю клуб из Цюриха - самым титулованный клуб страны.

Однако, в последний раз команда выигрывала первенство в 2003 году, а в нынешнем сезоне задолго до его окончания вылетела из высшего дивизиона, впервые за 68 лет.