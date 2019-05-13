"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
Не сотвори себе кумира или Что происходит вокруг УПЦ-КП
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
ГлавнаяСпорт

Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуриньо в Английской Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" защитил титул чемпиона.

Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуриньо в Английской Премьер-Лиге
Хосеп Гвардиола смотрит в даль - за третьим титулом
Фото: EPA/UPG

Накануне в последнем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" крупно обыграл на выезде "Брайтон" (4:1) и второй год подряд стал сильнейшей командой Англии.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола стал всего третьим тренером в истории АПЛ, который смог выиграть чемпионство как минимум два года подряд.

Ранее это удавалось Алексу Фергюсону с "Манчестер Юнайтед" (4 раза) и Жозе Моуриньо с "Челси"

Отметим, что сэр Алекс дважды брал чемпионский титул три раза подряд – в сезонах 1998/99, 1999/00, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также