Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуриньо в Английской Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола смотрит в даль - за третьим титулом

Накануне в последнем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" крупно обыграл на выезде "Брайтон" (4:1) и второй год подряд стал сильнейшей командой Англии.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола стал всего третьим тренером в истории АПЛ, который смог выиграть чемпионство как минимум два года подряд.

Ранее это удавалось Алексу Фергюсону с "Манчестер Юнайтед" (4 раза) и Жозе Моуриньо с "Челси".

Отметим, что сэр Алекс дважды брал чемпионский титул три раза подряд – в сезонах 1998/99, 1999/00, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09.