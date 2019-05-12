Хэмилтон выиграл первый европейский этап Формулы-1 нынешнего сезона – Гран-При Испании

Под Барселоной на гоночной трассе Каталунья-Монтмелло прошел пятый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Испании.

Первый европейский этап нынешнего сезона выиграл пилот команды "Мерседес", 5-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Британец на 4,1 сек. опередил своего напарника, обладателя поул-позишн финна Валттери Боттаса, занявшего второе место.

Третьим, с отставанием в 7,7 сек., пересек линию финиша гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Фото: EPA/UPG Гонщики в компании главы концерна "Мерседес" Дитера Цётше

Добавим, что Хэмилтон третий год подряд выиграл гонку в Барселоне и, благодаря этой победе, вернул себе лидерство в личном зачете.

Для команды "Мерседес" победный дубль в Испании стал пятым подряд в нынешнем сезоне.

Отметим, 5 дублей подряд в свое время завоевывала "Скудерия Феррари", а также дважды (не считая эту гонку) - "Мерседес".

Очередной этап состоится через 2 недели и пройдет по улицам княжества Монако.

Сумеет ли гоночное подразделение немецкого концерна завоевать исторический дубль на легендарной трассе?