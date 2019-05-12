Хэмилтон выиграл первый европейский этап Формулы-1 нынешнего сезона – Гран-При Испании

Под Барселоной на гоночной трассе Каталунья-Монтмелло прошел пятый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Испании.
Первый европейский этап нынешнего сезона выиграл пилот команды "Мерседес", 5-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Британец на 4,1 сек. опередил своего напарника, обладателя поул-позишн финна Валттери Боттаса, занявшего второе место.
Третьим, с отставанием в 7,7 сек., пересек линию финиша гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Для команды "Мерседес" победный дубль в Испании стал пятым подряд в нынешнем сезоне.
Отметим, 5 дублей подряд в свое время завоевывала "Скудерия Феррари", а также дважды (не считая эту гонку) - "Мерседес".
Очередной этап состоится через 2 недели и пройдет по улицам княжества Монако.
Сумеет ли гоночное подразделение немецкого концерна завоевать исторический дубль на легендарной трассе?