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Дублем "Мерседес" завершилась 1000-я гонка в истории Формулы-1

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Китая.

Дублем "Мерседес" завершилась 1000-я гонка в истории Формулы-1
Льюис Хэмилтон
Фото: EPA/UPG

В Шанхае прошел третий этап чемпионата мира в классе машин Формула-1.

Победителем Гран-При Китая стал 5-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Вторым гонку, которая стала 1000-й в истории Формулы-1, закончил партнер британца по команде "Мерседес", финн Валттери Боттас.

Замкнул пьедестал гонщик "Скудерии Феррари" Себастьян Феттель.

Добавим, что победа Хэмилтона в Шанхае стала для него 75-й в карьере. До абсолютного рекорда Михаэля Шумахера (91) Льюису осталось выиграть 16 этапов.

Отметим, что благодаря победе на Гран-При Китая Хэмилтон опередил Боттаса в личном зачете.

Кроме того, дубль "Мерседес" стал уже третьим дублем немецкой команды в текущем чемпионате. Такого начала сезона в Ф1 не было с 1992 года, когда доминировала команда Williams.

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