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ФИФА разрешит останавливать матчи из-за проявлений расизма

Инфантино пообещал сделать все возможное, чтобы прекратить расистские инциденты в футболе.

ФИФА разрешит останавливать матчи из-за проявлений расизма
Фото: EPA/UPG

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести новый механизм борьбы с проявлениями расизма вплоть до остановки матча.

Об этом говорится в заявлении президента ФИФА Джанни Инфантино.

"Мы представили так называемую трехэтапную процедуру на наших турнирах: механизм, позволяющий судьям прекращать матчи в случае дискриминационных инцидентов. ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую же процедуру, а также относиться с нулевой терпимостью к случаям расизма в футболе, применять жесткие санкции за любое подобное поведение", - заявил президент ФИФА.

Он сказал, что федерация готова сделать все от нее зависящее, чтобы искоренить расизм и любые другие формы дискриминации в футболе.

Напомним, в марте киевское "Динамо" попало в расистский скандал из-за своих болельщиков, которые, по утверждению "Челси", оскорбляли игрока лондонцев Каллума Хадсона-Одои.

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