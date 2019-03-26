Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)

Накануне сборная Украины в волевом стиле обыграла команду Люксембурга 2:1, добыла четвертое очко на старте отбора Евро-2020 и возглавила группу В.

Однако эти очки, возможно, украинцы могут лишиться.

Оказывается, натурализация Жуниора Мораеса может быть признана незаконной, что может привести к двум техническим поражениям, сообщает португальское издание MaisFutebol.

Издание обратилось к профильному португальскому судье в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Ногейре да Роче, который подтвердил, что в случае с Мораесом может быть нарушение статьи 7 Устава ФИФА.

В частности, статья 7 гласит, что "игрок, который получает новое гражданство, может представлять национальную сборную только в том случае, если он родился на территории соответствующей федерации, если биологические родители родились на территории соответствующей федерации, если бабушка и дедушка родились на территории страны или он прожил непрерывно в течение не менее пяти лет после достижения 18-летнего возраста на территории страны соответствующей федерации".

В случае с Жуниором Мораесом, несмотря на то, что в Украину бразилец переехал в 2012 году, он никогда не жил в нашей стране непрерывно пять лет: максимум - четыре года и восемь месяцев, поскольку в феврале 2017 года он покинул Украину, отправившись в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Спустя четыре месяца, в июне футболист вернулся в Украину и с тех пор около двадцати месяцев проживает у нас в стране.

Таким образом, игрок и ФФУ, возможно, нарушили данную статью Устава ФИФА. В таком случае, даже несмотря на то, что Мораес получил украинский паспорт, он не имел право играть за сборную Украины.

Источник призывает свою федерацию обратиться в ФИФА, чей регламент мог быть нарушен, и в УЕФА, которая организует отбор на Евро-2020, для, как минимум, прояснения ситуации.

Если будет подтверждено, что Мораес не мог играть в матчах группового этапа Евро-2020, Украина может быть наказана штрафом вплоть до присуждения двух технических поражений.

Напомним, Мораес дебютировал за сборную Украины в матче с Португалией, выйдя на замену, а в победном матче с Люксембургом вышел в стартовом составе.

Обновление. В свою очередь, спортивные юристы дали разъяснение насчет законности игр за сборную Украины натурализовавшегося Мораеса, сообщает betnews365.com.

При этом эксперты юриспруденции привели такие факты:

в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году;

при определении количества лет, беспрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства;

когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году более 183-х дней на территории Украины, а значит нарушения не было;

Таким образом, норма внутреннего законодательства Украины позволяет сказать о том, что игрок прожил на территории страны 5 лет и более, а значит имеет право на смену "футбольного гражданства ФИФА".