В матче второго тура отбора Евро-2020 в группе А сборная Черногории принимала команду Англии.

Как и в матче первого тура против чехов, подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника пять мячей. Правда, в отличие от поединка на "Уэмбли", англичане получили и мяч в ответ – убедительная победа родоначальников футбола 5:1.

Счет открыл черногорец Марко Вешович. Зато в дальнейшем забивали исключительно англичане. У победителей дублем отметился Рос Баркли, а также Харри Кейн, Майкл Кин и Рахим Стерлинг.

Именно хавбек "Манчестер Сити" установил окончательный счет в поединке.

При этом, Рахим отметил взятие ворот черногорцев оригинальным способом - после забитого мяча хавбек повернулся к трибунам и потянул себя за уши, изображая, по всей видимости, обезьяну.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.

"Я просто хотел показать, что расистам нужно приложить намного больше усилий, чтобы расстроить и остановить нас. Мы все в курсе, какого цвета у нас кожа. Это не тот случай, когда нам сообщили что-то новое.

На такие действия нельзя закрывать глаза, мы должны об этом говорить. На дворе 2019-й год, и все это начинает выглядеть глуповато. Я просто хотел немного позлить расистов, вот и все", - цитирует Рахима Goal.com.