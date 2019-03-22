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Перед матчем в Лиссабоне Зинченко подшутил над свои партнером по "Манчестер Сити" – Силвой

Александр посоветовал Бернардо не искать его на поле.

Перед матчем в Лиссабоне Зинченко подшутил над свои партнером по "Манчестер Сити" – Силвой
Александр Зинченко
Фото: ффу

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал предстоящий отборочный матч Евро-2020 со сборной Португалии.

"Знаем, что Португалия очень сильная и опасная команда. У них много квалифицированных исполнителей. С Силвой (партнером Зинченко по "Манчестер Сити" – прим.LB.ua) мы обсуждали этот матч. Сказал ему, чтобы он не пасовал на меня, иначе его убьют", - цитирует Александра официальный сайт Федерации футбола Украины.

Кроме того, Зинченко поведал о переписке между ним и Силвой насчет предстоящего матча.

"Он написал мне: "Скажи, что ты сыграешь слева в защите. Я хочу тебя проверить". Я предупредил его еще в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног", - подвел итог шутливой теме украинец.

Тем не менее, именно Силву Зинченко считает наиболее опасным в составе португальской команды.

"Думаю, больше нам стоит опасаться все-таки Бернардо Силву. У него невероятный потенциал. Безусловно, Криштиану один из лучших игроков в мире, но Силва действительно опасен. На данный момент он пребывает в прекрасной форме", - подытожил Зинченко.

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