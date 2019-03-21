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ГлавнаяСпорт

Болельщики сборной Германии попращались с Хуммельсом, Мюллером и Боатенгом трогательным перформансом

Фанаты своеобразно поблагодарили экс-игроков сборной Германии.

Фото: EPA/UPG
Перед стартом кампании Евро-2020 главный тренер Бундестим Йоахим Лёв принял решение в дальнейшем отказаться от услуг Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера.

Таким образом, сборная Германии будет бороться за выход в финальную стадию Евро-2020 без этих игроков.

Чтобы отдать дань уважения футболистам, немецкие болельщики устроили красивый перформанс перед товарищеским матчем команд Германии и Сербии (1:1).

Пока звучали гимны двух стран, на трибунах появилась огромная надпись "Danke" и номера 3,13 и 17, под которыми играли футболисты.

Отметим, что 30-летние Хуммельс и Боатенг сыграли за сборную 70 и 76 матчей, соответственно, а на год их моложе Мюллер - 100.

Все трое в составе сборной становились чемпионами мира в 2014 году.

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