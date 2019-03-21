Таким образом, сборная Германии будет бороться за выход в финальную стадию Евро-2020 без этих игроков.
Чтобы отдать дань уважения футболистам, немецкие болельщики устроили красивый перформанс перед товарищеским матчем команд Германии и Сербии (1:1).
Danke 🙌🏽🇩🇪 @DFB_Fanclub pic.twitter.com/hWIg6SfVw7— Jerome Boateng (@JB17Official) 20 марта 2019 г.
Пока звучали гимны двух стран, на трибунах появилась огромная надпись "Danke" и номера 3,13 и 17, под которыми играли футболисты.
Отметим, что 30-летние Хуммельс и Боатенг сыграли за сборную 70 и 76 матчей, соответственно, а на год их моложе Мюллер - 100.
Все трое в составе сборной становились чемпионами мира в 2014 году.