В первом матче четвертьфинала женской Лиги Чемпионов пражская "Славия" принимала мюнхенскую "Баварию".

Матч завершился вничью 1:1.

На 72-й минуте зрители стали свидетелями феноменального гола в исполнении хавбека "Славии" Катерины Свитковой.

23-летняя футболистка получила мяч метрах в 37-ми от ворот соперника и в касание произвела удар.

Мяч по уходящей траектории влетел "за шиворот" голкиперу, точно под перекладину ворот.

Таким образом был установлен окончательный счет в матче.