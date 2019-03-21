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Футболистка "Славии" забила потрясающий гол в ворота "Баварии" в матче Лиги Чемпионов

Катерине Свитковой удался отменный удар.

Футболистка "Славии" забила потрясающий гол в ворота "Баварии" в матче Лиги Чемпионов
Фото: DedekMadden

В первом матче четвертьфинала женской Лиги Чемпионов пражская "Славия" принимала мюнхенскую "Баварию".

Матч завершился вничью 1:1.

На 72-й минуте зрители стали свидетелями феноменального гола в исполнении хавбека "Славии" Катерины Свитковой.

23-летняя футболистка получила мяч метрах в 37-ми от ворот соперника и в касание произвела удар. 

Мяч по уходящей траектории влетел "за шиворот" голкиперу, точно под перекладину ворот. 

Таким образом был установлен окончательный счет в матче.

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