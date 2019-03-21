В первом матче четвертьфинала женской Лиги Чемпионов пражская "Славия" принимала мюнхенскую "Баварию".
Матч завершился вничью 1:1.
На 72-й минуте зрители стали свидетелями феноменального гола в исполнении хавбека "Славии" Катерины Свитковой.
23-летняя футболистка получила мяч метрах в 37-ми от ворот соперника и в касание произвела удар.
Мяч по уходящей траектории влетел "за шиворот" голкиперу, точно под перекладину ворот.
Таким образом был установлен окончательный счет в матче.
Ne Patriot ne de S-400! Svitková'nın Bayern kalesini yerle bir eden füzesi bu!🚀#UWCL pic.twitter.com/9XPMoqPB5e— Slavia Praha Turkey (@slavia_tr) 20 марта 2019 г.