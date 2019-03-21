В Вольфсбурге состоялся товарищеский матч, в котором 4-кратный чемпион мира – сборная Германии в довольно обновленном составе принимала соперника украинской команды по групповому этапу Евро-2020 – сербов.

Несмотря на товарищеский статус поединка, матч на "Фольксваген-Арена" смотрелся зрелищно и прошел на одном дыхании. Соперники создали массу голевых моментов. Не обошлось без удаления.

Счет был открыт в дебюте матча – отличился сербский легионер франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович 0:1.

Хозяевам в середине второго тайма удалось сравнять счет благодаря точному удару Леона Горецки 1:1.

Сборная Сербии продемонстрировала отменные атакующие возможности. Однако с оборонительными построениями у сербов возникли определенные сложности.