"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ

У Маркуса Рэшфорда через год заканчивается контракт.

Переговоры по новому контракту между "Манчестер Юнайтед" и 21-летним нападающим Маркусом Рэшфордом зашли в тупик, сообщает soccer.ru, ссылаясь на Skysports.com.

Стороны не смогли договориться о продлении соглашения, отмечает издание.

Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до 2020 года.

При этом руководство клуба с "Олд Траффорд" собирается активировать пункт об автоматическом продлении договора еще на один сезон, что предусмотрено действующим контрактом.

Если стороны не договорятся, то нынешний лидер атак 20-кратных чемпионов Англии может покинуть клуб свободным агентом.