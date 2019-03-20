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"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ

У Маркуса Рэшфорда через год заканчивается контракт.

"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Маркус Рэшфорд
Фото: EPA/UPG

Переговоры по новому контракту между "Манчестер Юнайтед" и 21-летним нападающим Маркусом Рэшфордом зашли в тупик, сообщает soccer.ru, ссылаясь на Skysports.com.

Стороны не смогли договориться о продлении соглашения, отмечает издание.

Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до 2020 года.

При этом руководство клуба с "Олд Траффорд" собирается активировать пункт об автоматическом продлении договора еще на один сезон, что предусмотрено действующим контрактом.

Если стороны не договорятся, то нынешний лидер атак 20-кратных чемпионов Англии может покинуть клуб свободным агентом.

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