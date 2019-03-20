Один из старейших профессиональных футбольных клубов Англии выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец одного из старейших футбольных клубов Англии - "Дерби Каунти" Мел Моррис предпринимает отчаянные попытки продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт, сообщает The Times.

Моррис, считающийся одним из самых богатых людей в Великобритании, в настоящее время хочет найти инвестора, который согласился бы принять клуб, имеющий определенные долги.

Как сообщает издание, интерес к клубу проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но пока Моррис не получил официальных предложений о покупке.

Это объясняется тем, что команда, которую тренирует легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард, в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Напомним, что последний раз клуб "Дерби Каунти", который является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии (в сезоне 1888/9), выступал в Английской Премьер-Лиге в 2008 году.

С тех пор клуб ежегодно приносит лишь финансовые убытки.

Моррис владеет командой с 2015 года.