Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
ГлавнаяСпорт

ФК "Львов" вознаградил футболистов "Карпат" за нужный результат в поединке против "Мариуполя", - СМИ

Земляки получили по 5 тысяч у.е.

ФК "Львов" вознаградил футболистов "Карпат" за нужный результат в поединке против "Мариуполя", - СМИ
ФК "Карпаты"
Фото: fckarpaty.com

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" сыграли домашний поединок вничью с "Мариуполем" (1:1).

После этой игры футболисты львовской команды получили вознаграждение от своих земляков из клуба ФК "Львов", который в свою очередь обыграл "Десну" (1:0) и досрочно на тот момент гарантировал себе место в первой шестерке таблицы, сообщает sportarena.com, ссылаясь на Твиттер журналиста ТК "Футбол" 1/2 Игоря Бурбаса.

"Боссы ФК "Львов", как и обещали, отблагодарили земляков из "Карпат". Каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 тысяч у.е. Этот результат гарантировал "горожанам" место в первой шестерке, независимо ни от чего", – написал Бурбас.

Тем не менее, несмотря на потерю очков во Львове, "Мариуполь" все же сумел пробиться в первую шестерку УПЛ после ничьи в матче между "Арсеналом-Киев" и "Ворсклой" (2:2).

В свою очередь, ничья в столице Украины дорого стоила футболистам полтавского клуба, которым не хватило одного очка, чтобы войти в шестерку сильнейших.

ФК "Львов" на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 30 очков. У "Мариуполя" 6-я позиция и аналогичное количество очков.

"Карпаты" расположились на 9-м месте (21 очко).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также