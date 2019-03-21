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Зидан настаивает на продаже четырех ключевых игроков "Реала", - СМИ

Зинедин Зидан выстраивает новую концепцию с составом.

Зидан настаивает на продаже четырех ключевых игроков "Реала", - СМИ
Фото: EPA/UPG

Руководство мадридского "Реала" не возражает против требований главного тренера Зинедина Зидана продать четырех ключевых игроков клуба в ближайшую трансферную кампанию, сообщает Marca.

В списке тех, кто может покинуть "Сантьяго Бернабу", значатся имена защитника Рафаэля Варана, хавбеков Гарета Бэйла и Иско, а также форварда, автора 1000-го гола "Реала" в еврокубках Карима Бензема, уточняет издание.

В частности, факт серьезности намерений "бланкос" избавиться от француза Варана подтверждается недавней сделкой по приобретению в "Порту" 21-летнего бразильского защитника Эдера Милитао, стоимостью 50 млн евро.

В целом, ожидается, что вследствие этих трансферов "королевский клуб" выручит порядка 200 млн евро.

Планируется, что эти деньги будут потрачены на покупки новых футболистов. Помимо Милитао, "Реал" уже давно охотится за лидером "Челси" и сборной Бельгии Эденом Азаром.

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