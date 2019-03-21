Международная ассоциация спортивной прессы определила лучшего спортсмена мира 2018 года

Лука Модрич и здесь "сорвал банк".

Фото: Драго Сопта (HNS-CFF) Лука Модрич и и.о. генерального секретаря AIPS Юра Озме

В престижном рейтинге хорват набрал 419 очков и опередил теннисистов - Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290), которые вошли в Топ-3.

Топ-10:

Лука Модрич/Хорвая - футбол 419 (13,15%) Новак Джокович/Сербия - теннис 337 (10,58%) Роджер Федерер/Швейцария - теннис 290 (9,1%) Кайлиан Мбаппе/Франция - футбол 282 (8,85%) Льюис Хэмилтон/Англия - Формула-1 266 (8,35%) Криштиану Роналду/Португалия - футбол 234 (7,34%) Камил Стох/Польша - прыжки с трамплина 202 (6,34%) Марсель Хиршер/Австрия - катание на лыжах 159 (4,99%) Леброн Джеймс/США - баскетбол 142 (4,46%) Мартин Фуркад/Франция - биатлон 119 (3,7%)

В 2018 году Модрич в составе мадридского "Реала" в третий раз подряд стал победителем Лиги Чемпионов.

Со сборной Хорватии Лука дошел до финала Чемпионата мира в России.

Однако в финальном матче сборная Франции оказалась слишком сильна для хорватов.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту Европы. Таким образом, хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, длившуюся с 2007 года.

Приз лучшему спортсмену мира по версии AIPS Модричу вручили накануне отборочного матча Евро-2020 между командами Хорватии и Азербайджана, во время торжественной церемонии, проходившей в столице Хорватии - Загребе.