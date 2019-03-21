Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
ГлавнаяСпорт

Международная ассоциация спортивной прессы определила лучшего спортсмена мира 2018 года

Лука Модрич и здесь "сорвал банк".

Лука Модрич и и.о. генерального секретаря AIPS Юра Озме
Фото: Драго Сопта (HNS-CFF)
Лука Модрич и и.о. генерального секретаря AIPS Юра Озме
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича лучшим спортсменом мира 2018 года, сообщается на официальном сайте AIPS.

В престижном рейтинге хорват набрал 419 очков и опередил теннисистов - Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290), которые вошли в Топ-3.

Топ-10:

  1. Лука Модрич/Хорвая - футбол 419 (13,15%)
  2. Новак Джокович/Сербия - теннис 337 (10,58%)
  3. Роджер Федерер/Швейцария - теннис 290 (9,1%)
  4. Кайлиан Мбаппе/Франция - футбол 282 (8,85%)
  5. Льюис Хэмилтон/Англия - Формула-1 266 (8,35%)
  6. Криштиану Роналду/Португалия - футбол 234 (7,34%)
  7. Камил Стох/Польша - прыжки с трамплина 202 (6,34%)
  8. Марсель Хиршер/Австрия - катание на лыжах 159 (4,99%)
  9. Леброн Джеймс/США - баскетбол 142 (4,46%)
  10. Мартин Фуркад/Франция - биатлон 119 (3,7%)

В 2018 году Модрич в составе мадридского "Реала" в третий раз подряд стал победителем Лиги Чемпионов.

Со сборной Хорватии Лука дошел до финала Чемпионата мира в России.

Однако в финальном матче сборная Франции оказалась слишком сильна для хорватов.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту Европы. Таким образом, хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, длившуюся с 2007 года.

Приз лучшему спортсмену мира по версии AIPS Модричу вручили накануне отборочного матча Евро-2020 между командами Хорватии и Азербайджана, во время торжественной церемонии, проходившей в столице Хорватии - Загребе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также