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УЕФА официально отреагировало на неприличный жест Роналду во время матча Лиги Чемпионов

Криштану обязали выплатить штраф.

УЕФА официально отреагировало на неприличный жест Роналду во время матча Лиги Чемпионов
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду будет оштрафован УЕФА на 20 тыс. евро за демонстрацию неприличного жеста во время празднования гола в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:0), сообщает официальный сайт организации.

Роналду не будет дисквалифицирован, таким образом, он сможет принять участие в следующем матче команды в турнире.

Напомним, аналогичный жест продемонстрировал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне во время первого матча этих двух команд, празднуя второй гол в ворота "Ювентуса". 

После игры он заявил, что таким образом хотел показать, что у его команды есть характер и заверил, что никого не хотел обидеть.

УЕФА тогда оштрафовало аргентинца также на 20 тыс. евро.

Португалец сделал подобный жест после третьего гола в ворота "матрасников", который позволил "Старой синьоре" выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

В 1/4 финала "Ювентус" сыграет против "Аякса". Матчи состоятся 10 и 16 апреля.

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