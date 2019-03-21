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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике помогает Усику адаптироваться к супертяжелому весу

Алексей Торохтий помогает Усику в тренировках.

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике помогает Усику адаптироваться к супертяжелому весу
Александр Усик
Фото: skysports.com

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по тяжелой атлетике Алексей Торохтий помогает абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику готовиться к переходу в супертяжелый вес.

Видео тренировок Усика и вице-президента Федерации тяжелой атлетики Украины Торохтия по подготовки к переходу в супертяжелый дивизион демонстрировал YouTube-канал VideoBoxing.

Ранее сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязало Усика провести защиту титула в бою против россиянина Дениса Лебедева.

В свою очередь, менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил, что проведение этого поединка зависит в первую очередь от желания самого Усика.

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