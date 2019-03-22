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Перед матчем с Украиной тренер сборной Португалии допустил досадную ошибку на пресс-конференции

Фернанду Сантуш перепутал Люксембург с Андоррой.

Фернанду Сантуш
Фото: fpf.pt
Фернанду Сантуш
Накануне отборочного матча Евро-2020 между сборными Португалии и Украины состоялась традиционная пресс-конференция наставников команд.

В своей части мероприятия главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш позабавил журналистов, перепутав сборную Люксембурга с Андоррой.

"Просто посмотрите на рейтинг команд в нашей группе. Вы сразу же заметите, что у нас два главных соперника в квалификации - Украина и Сербия.

Но мы не можем просто вычеркнуть литовцев и Андорру, потому что часто в таких играх не все получается", - цитирует Сантуша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Матч Португалия - Украина состоится сегодня на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Начало матча в 21:45 по Киеву.

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