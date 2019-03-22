Перед матчем с Украиной тренер сборной Португалии допустил досадную ошибку на пресс-конференции

В своей части мероприятия главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш позабавил журналистов, перепутав сборную Люксембурга с Андоррой.
"Просто посмотрите на рейтинг команд в нашей группе. Вы сразу же заметите, что у нас два главных соперника в квалификации - Украина и Сербия.
Но мы не можем просто вычеркнуть литовцев и Андорру, потому что часто в таких играх не все получается", - цитирует Сантуша официальный сайт Федерации футбола Португалии.
Матч Португалия - Украина состоится сегодня на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Начало матча в 21:45 по Киеву.