Перед матчем с Украиной тренер сборной Португалии допустил досадную ошибку на пресс-конференции

Фото: fpf.pt Фернанду Сантуш

Накануне отборочного матча Евро-2020 между сборными Португалии и Украины состоялась традиционная пресс-конференция наставников команд.

В своей части мероприятия главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш позабавил журналистов, перепутав сборную Люксембурга с Андоррой.

"Просто посмотрите на рейтинг команд в нашей группе. Вы сразу же заметите, что у нас два главных соперника в квалификации - Украина и Сербия.

Но мы не можем просто вычеркнуть литовцев и Андорру, потому что часто в таких играх не все получается", - цитирует Сантуша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Матч Португалия - Украина состоится сегодня на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. Начало матча в 21:45 по Киеву.