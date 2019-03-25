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Сборная Венгрии сенсационно обыграла вице-чемпионов мира-2018 в матче квалификации Евро-2020

Квалификация Евро-2020 набирает обороты.

Сборная Венгрии
Фото: EPA/UPG
Сборная Венгрии
В Будапеште в рамках второго тура квалификации Евро-2020 состоялся поединок между сборными Венгрии и Хорватии.

Матч завершился сенсационной победой географических соседей украинцев, обыгравших финалистов последнего Чемпионата мира 2:1.

13-я минута оказалась несчастливая для хозяев – Анте Ребич воспользовался замешательством обороны венгров и открыл счет в матче.

В дальнейшем инициативой владела команда Венгрии. Незадолго до перерыва Адам Салаи восстановил равновесие в счете 1:1.

А за четверть часа до финального свистка Мате Паткои по хоккейному на добивании принес венграм сенсационную победу 2:1.

После двух туров в группе В сложилась интересная ситуация – четыре из пяти команд набрали по 3 очка – Словакия, Уэльс, Венгрия и Хорватия. Азербайджан очков не набрал.

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