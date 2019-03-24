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Определен Лучший спортсмен Украины 2018 года

Александр Усик был вне конкуренции.

Александр Усик
Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine
Александр Усик
Накануне в Национальной опере Украины состоялась церемония вручения премий "Человек года".

В номинации Лучший спортсмен Украины победу одержал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО).

Напомним, в прошлом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, выиграл серию WBSS, а также защитил свои пояса в бою с Тони Беллью.

Александр Усик
Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine
Александр Усик
По итогам голосования Александр опередил Дарью Билодид (самая молодая чемпионка мира по дзюдо) и Александра Абраменко (олимпийский чемпион во фристайле).

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