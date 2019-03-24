Определен Лучший спортсмен Украины 2018 года

Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine
Александр Усик
Накануне в Национальной опере Украины состоялась церемония вручения премий "Человек года".
В номинации Лучший спортсмен Украины победу одержал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО).
Напомним, в прошлом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, выиграл серию WBSS, а также защитил свои пояса в бою с Тони Беллью.
Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine
Александр Усик
По итогам голосования Александр опередил Дарью Билодид
(самая молодая чемпионка мира по дзюдо) и Александра Абраменко
(олимпийский чемпион во фристайле).