Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
ГлавнаяСпорт

Сборная Украины выстояла в Лиссабоне в стартовом матче отбора Евро-2020 (обновлено)

Сборные Португалии и Украины победителя не выявили.

Сборная Украины выстояла в Лиссабоне в стартовом матче отбора Евро-2020 (обновлено)
Сборные Португалии и Украины
Фото: EPA/UPG

Сборная Украина матчем в Лиссабоне против действующих чемпионов Европы – команды Португалии стартовала в отборочном турнире Евро-2020.

Поединок завершился в безголевую ничью.

В первом тайме завязалась довольно интересная борьба, с прогнозируемым игровым и территориальным преимуществом хозяев.

Однако подопечные Андрея Шевченко не отсиживались в обороне, пытались наладить контригру.

Стоит отметить и слаженные действия украинцев в обороне. Два опасных удара с близкой дистанции Криштиану Роналду "подчистил" Андрей Пятов.

Ничья после первого тайма явно не устраивала подопечных Фернанду Сантушу, и в дебюте второй половины встречи португальцы усилили давление.

На 57-й минуте замечательный сейв от Пятова спас нашу команду от гола после удара Андре Силвы.

После часа игры сборной Украине стало действительно тяжело. Одних угловых португальцы подали 18. Но наша команда выстояла.

А на 85-й минуте вышедший на замену Жуниор Мораес мог принести украинцам победу, однако его удар с близкого расстояния блокировал Рубен Невеш.

Итоговые 0:0 безусловно пойдут в актив сборной Украине.

Обновление. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также