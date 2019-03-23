Сборные Португалии и Украины победителя не выявили.

Сборная Украина матчем в Лиссабоне против действующих чемпионов Европы – команды Португалии стартовала в отборочном турнире Евро-2020.

Поединок завершился в безголевую ничью.

В первом тайме завязалась довольно интересная борьба, с прогнозируемым игровым и территориальным преимуществом хозяев.

Однако подопечные Андрея Шевченко не отсиживались в обороне, пытались наладить контригру.

Стоит отметить и слаженные действия украинцев в обороне. Два опасных удара с близкой дистанции Криштиану Роналду "подчистил" Андрей Пятов.

Ничья после первого тайма явно не устраивала подопечных Фернанду Сантушу, и в дебюте второй половины встречи португальцы усилили давление.

На 57-й минуте замечательный сейв от Пятова спас нашу команду от гола после удара Андре Силвы.

После часа игры сборной Украине стало действительно тяжело. Одних угловых португальцы подали 18. Но наша команда выстояла.

А на 85-й минуте вышедший на замену Жуниор Мораес мог принести украинцам победу, однако его удар с близкого расстояния блокировал Рубен Невеш.

Итоговые 0:0 безусловно пойдут в актив сборной Украине.

Обновление.