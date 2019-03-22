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На матче Германия-Сербия немецкие фаны оскорбляли Сане и Гюндогана криками "хайль Гитлер", - СМИ (обновлено)

Полиция расследует выкрики фанатов.

На матче Германия-Сербия немецкие фаны оскорбляли Сане и Гюндогана криками "хайль Гитлер", - СМИ (обновлено)
Гюндоган (слева) и Сане
Фото: EPA/UPG

Полиция Вольфсбурга открыла расследование после инцидента на товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся на стадионе "Фольксваген-Арена" 20 марта, сообщает championat.com, ссылаясь на T-Online.

В ходе встречи несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли своих же игроков - полузащитников Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку, уточняет издание.

Фанаты в определенный момент начали выкрикивать "хайль Гитлер", однако это не вызвало реакции у других зрителей, отмечает немецкий спортивный комментатор Андре Фойгт.

Когда Сане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком.

После публикации представители Немецкого футбольного союза (DFB) незамедлительно связались с Фойгтом, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов.

Добавим, что Сане родился в Эссене в семье спортсменов. Его родители - Сулейман Сане, выступавший за сборную Сенегала по футболу, и Регина Вебер, обладательница бронзовой медали по художественной гимнастике на Олимпиаде 1984 года.

Семья Сане
Фото: Scorum
Семья Сане
Обновление. Три болельщика сборной Германии, в отношении которых было открыто дело в связи с поведением во время товарищеского матча с Сербией (1:1), самостоятельно пришли в полицию, сообщает DW в "Твиттере".

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