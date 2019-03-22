Полиция Вольфсбурга открыла расследование после инцидента на товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся на стадионе "Фольксваген-Арена" 20 марта, сообщает championat.com, ссылаясь на T-Online.
В ходе встречи несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли своих же игроков - полузащитников Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку, уточняет издание.
Фанаты в определенный момент начали выкрикивать "хайль Гитлер", однако это не вызвало реакции у других зрителей, отмечает немецкий спортивный комментатор Андре Фойгт.
Когда Сане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком.
После публикации представители Немецкого футбольного союза (DFB) незамедлительно связались с Фойгтом, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов.
Добавим, что Сане родился в Эссене в семье спортсменов. Его родители - Сулейман Сане, выступавший за сборную Сенегала по футболу, и Регина Вебер, обладательница бронзовой медали по художественной гимнастике на Олимпиаде 1984 года.
BREAKING: Three men who allegedly shouted racial abuse at Leroy Sané and Ilkay Gündogan during #GERSRB have voluntarily turned themselves in, authorities have confirmed. pic.twitter.com/livefaSSc5— DW Sports (@dw_sports) 22 марта 2019 г.