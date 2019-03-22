Компания DC Comics намерена добиваться запрета на использование испанским футбольным клубом "Валенсия" юбилейного логотипа, который якобы напоминает символику Бэтмена, сообщает Onefootball.
Соответствующая заявка поступила в Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), уточняет издание.
В свою очередь руководство европейского клуба отвергло все претензии американской компании, так как летучая мышь являлась символом "Валенсии" с момент ее образования в 1919 году, тогда как Бэтмен дебютировал в комиксах лишь спустя 20 лет.
"Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами", - заявил представитель "Валенсии".
Теперь у сторон будет 22 месяца, чтобы урегулировать их противоречия, а все это время "Валенсия" сможет беспрепятственно эксплуатировать обновленный логотип.