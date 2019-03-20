Disney завершила покупку 21th Century Fox

Компания Walt Disney Company завершила сделку по покупке кинокомпании 21st Century Fox. За сделку Disney заплатил более 71 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По результатам сделки Disney получит киностудию 21th Century Fox, телеканалы National Geographic, Sky и FX. Также в собственность Disney перейдет 30% стримингового сервиса Hulu и авторские права на кинофраншизы, которые снимает 21th Century Fox, и права на мультсериал «Симпсоны».

Disney по итогам сделки планирует расширять свой кинобизнес, а также существенно увеличить свою долю на американском и мировом телевидении, ведь компания получит контроль над каналами не только в США, но и в ряде других стран, в частности в Индии.

Переговоры по покупке 21st Century Fox велись еще в конце 2017 года. Тогда Disney оценил кинокомпанию в 52,4 миллиарда долларов. После этого конгломерат Comcast предложил 65 млрд долларов за приобретение большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox. Именно после этого Disney и объявила о повышении свои предложения.