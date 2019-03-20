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Ройтбурд продает скандальную картину, которая мешала ему возглавить одесский музей

Стартовая цена - 10 тысяч евро.

Ройтбурд продает скандальную картину, которая мешала ему возглавить одесский музей

Известный художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд решил продать свою скандально известную картину из серии "Натюрморты". Об этом он рассказал в программе KishkiNa.

Напомним, это именно та картина, из-за которой возник скандал при назначении Ройтбурда директором Одесского художественного музея. Депутаты облсовета от "Оппозиционного блока" вменяли ему якобы безнравственность и обвиняли в том, что работа написана экскрементами, отказываясь ввиду этого утверждать на должности директора. В итоге, Ройтбурд был назначен руководителем главой Одесской ОГА Максимом Степановым.

Картина из серии "Натюрморты" выставлена на аукцион. Стартовая цена составляет 10 тысяч евро. Каждая следующая ставка до 15 тысяч составляет 1 тысячу евро, от 15 до 20 тысяч - 2,5 тысячи евро. Каждый следующий шаг после 20 тысяч - 5 тысяч евро.

Чтобы приобрести картину - обращайтесь к Соне Кошкиной на фейсбуке.

Фото: Александр Ройтбурд

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