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Умер куратор Венецианской биеннале 2015 года Окуи Энвезор

Куратору было 55 лет.

Умер куратор Венецианской биеннале 2015 года Окуи Энвезор
Окуи Энвезор
Фото: EPA/UPG

В возрасте 55 лет от рака скончался известный куратор и критик Окуи Энвезор.

Об этом сообщает Frieze

В своей практике Энвезор расширял границы, включая в поле современного искусства художников вне евро-американской среды – из стран Африки, Азии и Латинской Америки. 

В прошлом году Энвезор ушел с поста арт-директора Haus der Kunst в Мюнхене из-за проблем со здоровьем – куратор боролся с раком на протяжении нескольких последних лет.

В 2015 году он курировал основной проект Венецианской биеннале с заявленной темой "Все судьбы мира". Окуи Энвезор был первым куратором выставки, родившимся в Африке. Он также был первым неевропейцем, ставшим куратором выставки Документа в немецком Касселе в 2002 году.

"Назначение Энвезора, родившегося в Нигерии, в 2011 году в Haus der Kunst, художественную институцию, основанную нацистами, было очень символичным", – пишет издание.

Историк искусства Кобена Мерсер пишет, что исследовательская выставка Энвезора "Короткий век: Независимость и движения освобождения в Африке, 1945-1994", которая проходила в Германии и США в 2001 и 2002 годах, "собственноручно вернула Африку в культуру глобального современного искусства". Энвезор навел фокус на многих художников из Африки и африканских диаспор и включил их в мировой контекст.

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