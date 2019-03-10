В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб рабочий

В Харькове в ходе проведения ремонтных работ на теплосети погиб 57-летний рабочий. Мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, на улице Садовой, где проводились ремонтные работы.

"57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.