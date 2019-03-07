При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
ГлавнаяПолитика

В мэрии Харькова нашли агента ФСБ

Чиновник занимает должность заместителя директора одного из департаментов.

В мэрии Харькова нашли агента ФСБ

Украинская контрразведка 5 марта задержала заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в пользу России (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).

Чиновник арестован на 60 суток, рассказал на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По данным следствия, подозреваемого завербовал в 2017 году полковник ФСБ Александр Ушаков (1975 г.р.), который числится помощником министра образования Нижегородской области. В сферу обязанностей Ушакова входят вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах, и именно так он вышел на украинского чиновника.

По данным источника "Депо", задержанный - Семен Хмельницкий, заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. В СБУ эту информацию не подтвердили, сославшись на тайну следствия.

Агент передавал информацию о молодежных движениях в Украине и другую общественно-политическую информацию

Знакомство украинского чиновника с Ушаковым состоялось в 2016 году в российском Нальчике, куда он приехал как турист. Последующие поездки в Россию украинец тоже объяснял своим знакомым туризмом или участием в общественных мероприятиях.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что глава Холодногорского (Ленинского) района Харькова Максим Мусеев работал на Россию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также