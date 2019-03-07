Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
ГлавнаяПолитика

"Опора" подсчитала, какие округа получили больше всего "депутатских" субвенций

Больше всего денег выделяют депутатам из коалиции и приближенным к ней.

"Опора" подсчитала, какие округа получили больше всего "депутатских" субвенций
Фото: Макс Требухов

Гражданская сеть "Опора" подсчитала, что в 2018 году наибольший объем субвенций на социально-экономическое развитие территорий, также известных как "депутатские" субвенции, получил округ №204 в Черновицкой области, где избирался председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Об этом на пресс-конференции рассказал аналитик "Опоры" Андрей Савчук.

"В 2018 году самую большую сумму субвенций получил округ Бурбака №204 в Черновицкой области - более 122 млн гривен", - сказал он.

На втором месте - округ №94 в Киевской области депутата Виктора Романюка (НФ), на котором, по словам аналитика, проявляет активность заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко. На этот округ выделено суммарно 106 млн гривен.

На третьем месте - округ №99 Константина Яринича в Кировоградской области.

Больше всего субвенций как по количеству, так и по сумме было выделено на округа, в которых были избраны депутаты от фракции БПП.

По данным "Опоры", в 2018 году из госбюджета было выделено 5 145 субвенций на общую сумму 1,5 млрд гривен на 71 округ, в которых были избраны депутаты фракции БПП.

При этом на округа 24 депутатов, входящих в группу "Возрождение", было выделено 845 субвенций на 580 млн гривен.

Около 780 млн гривен было выделено на 18 округов депутатов фракции НФ, 609 млн гривен - на 47 округов внефракционных депутатов, 410 млн гривен - на 19 округов депутатов, входящих в группу "Воля народа".

На округа депутатов фракции "Оппозиционный блок" было выделено субвенций на 105 млн гривен, от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 35 млн гривен и от фракции "Объединение "Самопомощь" - 5 млн гривен.

"Опора" отмечает, что процесс распределения субвенций остается непрозрачным и производится в ручном режиме. Кроме того, субвенции распределяются неравномерно в разрезе областей и округов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также