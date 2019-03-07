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В ООН опровергли случаи преследований крымчан украинскими властями

В Мониторинговой миссии опровергли заявление российского омбудсмена.

В ООН опровергли случаи преследований крымчан украинскими властями
Фото: EPA/UPG

В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей аннексированного Крыма со стороны Украины, о которых ранее сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Об этом заявила специалист по коммуникациям миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает Крым. Реалии.

"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", - рассказала Яковлева.

Она подтвердила, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча", - пояснила она.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных российских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

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